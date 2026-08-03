Guido Oelkers ⁠werde spätestens zum 1. Februar 2027 den CEO-Posten übernehmen, teilte ‌BioNTech am Montag mit. ‌Der Manager wechselt ​vom schwedischen Biopharma-Unternehmen Sobi, das er seit 2017 leitete, nach Mainz. Oelkers solle BioNTech bis 2030 zu einem globalen Unternehmen mit mehreren ‌zugelassenen Medikamenten weiterentwickeln. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Krebsmedizin.

Im März war bekannt ​geworden, dass Sahin und seine ​Ehefrau, Medizinchefin und Mitgründerin ​Özlem Türeci, BioNTech verlassen, um ein neues Unternehmen ‌zu gründen. Die Suche nach einer Nachfolge für Türeci laufe noch, hiess es in ​der ​Mitteilung weiter. BioNTech befinde ⁠sich in einer entscheidenden ​Phase, in der die ⁠Forschungsprojekte in zugelassene Produkte umgesetzt werden ‌müssten, erklärte Sahin. Er werde Oelkers bei dem Übergang an der Unternehmensspitze ‌aktiv unterstützen. 

(Reuters)