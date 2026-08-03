Im März war bekannt ​geworden, dass Sahin und seine ​Ehefrau, Medizinchefin und Mitgründerin ​Özlem Türeci, BioNTech verlassen, um ein neues Unternehmen ‌zu gründen. Die Suche nach einer Nachfolge für Türeci laufe noch, hiess es in ​der ​Mitteilung weiter. BioNTech befinde ⁠sich in einer entscheidenden ​Phase, in der die ⁠Forschungsprojekte in zugelassene Produkte umgesetzt werden ‌müssten, erklärte Sahin. Er werde Oelkers bei dem Übergang an der Unternehmensspitze ‌aktiv unterstützen.