Biontech habe mittlerweile nicht nur einen, sondern gleich mehrere Produktkandidaten und Kombinationstherapien mit einem grossen medizinischen Potenzial bei unterschiedlichen Krebsarten in zulassungsnahen Studien, berichtete Sahin. Dazu verfüge das Unternehmen über ausreichend Kapital, um die Pipeline Richtung Marktzulassung zu entwickeln. Ziel sei, bis zum Jahr 2030 mehrere Produkte zur Behandlung von Krebs zur Zulassung zu bringen und somit zu den Patienten.