«Aktuell laufen mehrere Studien für verschiedene Krebsindikationen in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung», sagte Mitgründer und Konzernchef Ugur Sahin auf der JP Morgan Healthcare-Konferenz in San Francisco am Dienstag. Ziel sei es, bis Ende 2024 zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevante Studien in der Pipeline zu haben. Ab 2026 sollen die ersten Onkologieprodukte auf den Markt kommen.