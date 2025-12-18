Mit dem Zukauf will BioNTech seine Kompetenzen beim mRNA-Design, bei Formulierungen und in der Herstellung ausbauen und zugleich seine Onkologie-Strategie vorantreiben. Mit der Übernahme räumte BioNTech auch einen seit Jahren schwelenden Patentstreit aus dem Weg. Die Tübinger hatten dem grösseren Rivalen vorgeworfen, mit seinem erfolgreichen Covid-19-Impfstoff Patente von CureVac verletzt zu haben, was BioNTech stets zurückgewiesen hatte. Die beiden Unternehmen hatten sich bereits im August im Zuge der damals angekündigten Übernahme auf eine Beilegung des Rechtsstreits geeinigt.