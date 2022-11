BQ.1.1 wird für etwa ein Viertel der Infektionen in den USA verantwortlich gemacht. BioNTech und Pfizer teilten außerdem mit, dass der Booster auch gegen neuere Untervarianten wie BA.4.6, BA.2.75.2 und XBB.1 wirke. Die an Omikron angepassten Impfstoffe sind in den USA bereits zugelassen.