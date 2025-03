Mit dem Ende der Coronavirus-Pandemie ist BioNTech 2024 in die roten Zahlen gerutscht. Gleichzeitig schnellten die Kosten für die Entwicklung von Krebsmedikamenten in die Höhe. Im vergangenen Jahr habe sein Unternehmen hier grosse Fortschritte gemacht, sagte Firmenchef Ugur Sahin am Montag. In den kommenden Monaten könne mit weiteren Nachrichten gerechnet werden, die Krebs-Behandlungen revolutionieren könnten.