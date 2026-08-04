Das Biotechunternehmen BioNTech schraubt wegen der schwachen Nachfrage nach Corona-Impfstoffen seine Umsatzziele für das laufende Jahr deutlich nach unten. Das Unternehmen rechnet für ‌2026 nun ⁠mit Erlösen zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro, wie BioNTech am Dienstag in Mainz mitteilte. Bislang hatte die Spanne bei 2,0 bis 2,3 Milliarden ⁠Euro gelegen. «Etwa 80 Prozent gehen komplett auf Covid zurück, der Rest auf den Wegfall erwarteter Meilensteinzahlungen», sagte Finanzchef Ramon Zapata in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Im abgelaufenen zweiten Quartal brach ‌der Umsatz auf 105,6 Millionen Euro ein, nach 260,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich ‌stand ein Nettoverlust von knapp 821 Millionen Euro nach einem Minus von rund ​387 Millionen vor Jahresfrist. Im ersten Halbjahr summierte sich der Verlust auf 1,35 Milliarden Euro.