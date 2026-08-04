Im abgelaufenen ​zweiten Quartal brach der Umsatz ​auf 105,6 Millionen Euro ein, ​nach 260,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem ‌Strich stand ein Nettoverlust von knapp 821 Millionen Euro nach einem Minus von knapp 387 Millionen ​vor ​Jahresfrist. BioNTech tritt ⁠nun bei den Ausgaben auf ​die Bremse: Die ⁠bereinigten Forschungs- und Entwicklungskosten sollen im Gesamtjahr ‌bei 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro liegen, nachdem zuvor bis zu 2,5 ‌Milliarden Euro veranschlagt worden waren.