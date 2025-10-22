Mit der im Juni angekündigten Übernahme für insgesamt rund 1,25 Milliarden Dollar will BioNTech seine Strategie im Bereich der Krebsforschung vorantreiben. Der Zusammenschluss soll die mRNA-Kompetenzen beider Unternehmen bündeln und die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen. CureVac-Aktionäre können ihre Anteile in sogenannte American Depository Shares (ADS) von BioNTech zu einem Wert von etwa 5,46 Dollar pro CureVac-Aktie umtauschen. Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme bereits freigegeben.