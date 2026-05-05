Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech stellt seine Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland ein, schliesst fast alle heimischen Produktionsstandorte und streicht ‌bis ⁠zu 1860 Stellen. Die Covid-Impfstoffherstellung werde komplett an den US-Partner Pfizer ⁠übertragen. «Im Laufe des Jahres werden wir die letzten Chargen hier in Deutschland ‌herstellen», sagte eine BioNTech-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters ‌am Dienstag. Im Zuge des Umbaus ​schliesse das Unternehmen die Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die Standorte des übernommenen Tübinger Rivalen CureVac. In Deutschland blieben neben dem Hauptsitz in Mainz künftig nur noch Berlin ‌und München als reine Bürostandorte erhalten.