Finanziell ist das Unternehmen für ⁠die kostspielige Forschung gut gerüstet. Zum ‌31. Dezember 2025 verfügte BioNTech nach eigenen Angaben über rund 17,2 Milliarden Euro ‍an Zahlungsmitteln und Wertpapieren. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern jedoch mit einem moderaten Rückgang der Umsätze ​mit dem Covid-19-Impfstoff Comirnaty. Umsätze aus dem Verkauf ‍von Onkologieprodukten werden für 2026 noch nicht erwartet.