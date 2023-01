Für den Zukauf legt Biontech zunächst rund 362 Millionen britische Pfund in bar auf den Tisch, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus umfasst der Deal Biontech-Aktien für die vollständige Übernahme der auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Londoner Firma, an der sich die Mainzer vor einem Jahr in einer Finanzierungsrunde beteiligt hatten. Nähere Angaben dazu wollte Biontech nicht machen. Den InstaDeep-Eignern winken zudem zusätzliche erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu rund 200 Millionen britischen Pfund. Den Abschluss des Zukaufs, mit dem rund 240 neue Mitarbeiter zu Biontech kommen, wird im ersten Halbjahr erwartet.