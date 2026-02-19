In der am Donnerstag bei einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware eingereichten Klage wirft BioNTech dem US-Konzern vor, mit seinem neuen Corona-Impfstoff mNEXSPIKE Patente zu verletzen. Diese stünden im Zusammenhang mit dem Konkurrenzprodukt Comirnaty von BioNTech und dessen US-Partner Pfizer.
Der Rechtsstreit ist Teil einer grösseren Auseinandersetzung in der Branche. Bereits 2022 hatte Moderna BioNTech und Pfizer wegen angeblicher Patentverletzungen durch Comirnaty verklagt. Dieses Verfahren läuft noch. Biotech-Firmen fordern in einer Klagewelle Lizenzgebühren für Technologien, die in den umsatzstarken Impfstoffen verwendet werden. Sprecher von Moderna, BioNTech und Pfizer nahmen zunächst nicht Stellung zu der neuen Klage.
(Reuters)