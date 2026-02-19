In der ‌am ⁠Donnerstag bei einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware ⁠eingereichten Klage wirft BioNTech dem US-Konzern vor, mit seinem ‌neuen Corona-Impfstoff mNEXSPIKE Patente zu ‌verletzen. Diese stünden ​im Zusammenhang mit dem Konkurrenzprodukt Comirnaty von BioNTech und dessen US-Partner Pfizer.

Der Klage zufolge verletzt mNEXSPIKE die Rechte von BioNTech an einer ‌Technologie für ein optimiertes mRNA-Impfstoffdesign. Dieses ermögliche eine geringere Dosierung bei Patienten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA ​hatte das Moderna-Vakzin der nächsten Generation ​im Jahr 2025 ​zugelassen.

Der Rechtsstreit ist Teil einer grösseren Auseinandersetzung in ‌der Branche. Bereits 2022 hatte Moderna BioNTech und Pfizer wegen angeblicher Patentverletzungen durch Comirnaty ​verklagt. Dieses ​Verfahren läuft noch. ⁠Biotech-Firmen fordern in einer Klagewelle ​Lizenzgebühren für Technologien, ⁠die in den umsatzstarken Impfstoffen verwendet ‌werden. Sprecher von Moderna, BioNTech und Pfizer nahmen zunächst nicht Stellung zu der ‌neuen Klage. 

(Reuters)