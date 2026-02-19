Der Rechtsstreit ist Teil einer grösseren Auseinandersetzung in ‌der Branche. Bereits 2022 hatte Moderna BioNTech und Pfizer wegen angeblicher Patentverletzungen durch Comirnaty ​verklagt. Dieses ​Verfahren läuft noch. ⁠Biotech-Firmen fordern in einer Klagewelle ​Lizenzgebühren für Technologien, ⁠die in den umsatzstarken Impfstoffen verwendet ‌werden. Sprecher von Moderna, BioNTech und Pfizer nahmen zunächst nicht Stellung zu der ‌neuen Klage.