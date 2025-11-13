Das verbliebene Anteilspaket wird den Angaben zufolge im Rahmen eines Block Trades veräussert. Der Angebotspreis liegt laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen zwischen 108 und 111,70 Dollar je American Depositary Receipt (ADR).
Das unregistrierte Angebot umfasst 4,55 Millionen ADRs von BioNTech. Nach Berechnungen von Bloomberg entspricht dies einem Abschlag von bis zu 3,3% auf den Schlusskurs vom Mittwoch.
Pfizer und BioNTech hatten 2020 gemeinsam einen Corona-Impfstoff entwickelt. Teil der damaligen Vereinbarung war auch eine Kapitalbeteiligung Pfizers an BioNTech.
(Bloomberg)