Die Universität von Pennsylvania reichte am Montag eine entsprechende Klage ein, wie am Dienstag aus Gerichtsunterlagen hervorging. Die Hochschule führt an, BioNTech schulde einen höheren Anteil an den weltweiten Impfstoffverkäufen. Begründet wird dies mit der Nutzung «grundlegender» mRNA-Erfindungen der Professoren und Nobelpreisträger Katalin Kariko und Drew Weissman. BioNTech war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.