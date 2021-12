Die Investmentgesellschaft Nice & Green wird in Form einer Wandelanleihe bis Ende 2023 maximal 12 Millionen Franken investieren.

Evolva kann das Kapital bei Bedarf in vierteljährlichen Tranchen abrufen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Finanziert werden können kommerzielle Aktivitäten und Produkteinführungen in Schlüsselmärkten, der Ausbau von Produktionskapazitäten sowie die Entwicklung von Produkten.

Zusammen mit der derzeit nicht beanspruchten Finanzierungslinie von 16 Millionen verfüge Hersteller von Nahrungsmittelzusätzen nun über Finanzierungslinien von insgesamt 28 Millionen Franken. Die Wandelanleihen können in Stammaktien gewandelt werden oder in bar zurückgezahlt werden.

(AWP)