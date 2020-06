Damit sichert sich das Unternehmen eine Finanzierungszusage über 12 Millionen Franken, wie aus einer Medienmitteilung vom Montag hervorgeht.

Im Rahmen der Vereinbarung verpflichte sich das unabhängige Unternehmen Nice & Green zu bestimmten Bedingungen über einen Zeitraum von 12 Monaten gegen Ausgabe von Convertible Notes einen Betrag von bis zu maximal 12 Millionen Franken zu investieren, heisst es in der Mitteilung. Die Mittel sollen zur Finanzierung und zum Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet werden.

Die Convertible Notes können in einzelnen Tranchen ausgegeben werden, je nach den betrieblichen Erfordernissen und Investitionsmöglichkeiten zum weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit, heisst es weiter.

Die Rückzahlung erfolgt laut Mitteilung entweder mittels Wandlung in Evolva-Namenaktien oder - nach Wahl von Evolva - in bar. Der Wandelpreis beträgt dabei 95 Prozent des niedrigsten tagesvolumengewichteten Durchschnittskurses für eine Namenaktie an der SIX Swiss Exchange während 6 Handelstagen unmittelbar vor der Wandlung.

(AWP)