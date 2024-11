Hierfür wurde bei Kuros Jantzen Cole zum Vice President of Market Development für den Bereich «Extremities» ernannt. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Orthopädie und Medizintechnik bringe er umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Produktinnovation, Markenaufbau und strategische Marktentwicklung mit.