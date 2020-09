Gilles Della Corte verfüge über 40 Jahre Erfahrung und davon 30 Jahre in der biopharmazeutischen Industrie, heisst es in einer Mitteilung von Relief vom Freitag. Er war in verschiedenen leitenden Positionen in der klinischen Forschung bei Merck Serono tätig, wo er für die Entwicklung von Projekten in unterschiedlichen Indikationsgebieten verantwortlich war.

Bei Relief werde Della Corte für die klinische Entwicklung von Aviptadil in Europa verantwortlich sein und eng mit NeuroRx zusammenarbeiten, die auch weiterhin die klinischen Studien in den USA managen und die Einreichung der nötigen Zulassungsunterlagen und den Austausch mit den regulatorischen Zulassungsbehörden verantworten.

Relief teilt weiter mit, dass Virtuoso Sarl, ein strategisch und taktisch orientiertes Serviceunternehmen für klinische Studien, als "Clinical Trials Manager" beauftragt wurde, um die klinischen Studien mit Aviptadil in Europa aufzusetzen und durchzuführen. Die klinischen Studien in den USA werden weiterhin von NeuroRx durchgeführt.

Relief Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat Aviptadil sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet.

