Die Valoren von BB Biotech sind seit dem Tief im April um 86 Prozent gestiegen und bewegen sich momentan auf dem höchsten Stand seit März 2024. Die 47 Franken, zu denen sie gehandelt werden, liegen ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Allzeittief von 5,70 Franken und dem Allzeithoch von 93,45 Franken.
Zum dritten Quartal per Ende September berichtete die Gesellschaft, die sich an Biotech-Firmen beteiligt, von einer verstärkten Dynamik, das Portfolio habe unter anderem von den Kernbeteiligungen profitiert und man starte gestärkt in das vierte Quartal. Die Top-Positionen des Portfolios sind Ionis Pharmaceuticals (Gewichtung: 14,6 Prozent), Argenx (14,1 Prozent) und Revolution Medicines (9,30 Prozent).
Alle drei Titel haben im Jahresverlauf deutlich zugelegt: Die Valoren von Ionis Pharmaceuticals stiegen seit Anfang Januar um 134 Prozent, jene von Argenx verbesserten sich um 27 Prozent und jene von Revolution Medicines kletterten um 81 Prozent. Zum Drittquartalsbericht schrieb der zuständige Julius-Bär-Analyst von einer starken Portfolio-Performance.
Fraglich ist, ob die Entwicklung weiterläuft, wie man sie in den vergangenen Monaten beobachtet hat. Bejahen lässt sich dies, wenn man beispielsweise die Aussichten für Argenx zum Massstab nimmt. Das Unternehmen wird im Jahr 2026 fünf Ergebnisse aus fortgeschrittenen klinischen Studien vorlegen, die laut Experten «durch positive Machbarkeitsnachweise gestützt werden».
Sollten die Ergebnisse dieser Studien tatsächlich erfolgreich sein, würden sich die kommerziellen Möglichkeiten des Unternehmens erweitern - was wiederum positiv für die Aktie sein wird. Sie notiert derzeit bei 776 Euro und dürfte laut dem Analystenkonsens mittelfristig auf 817 Euro steigen. Die Kaufempfehlungen für die Valoren des niederländischen Biotechunternehmens überwiegen.
Unwägbarkeiten gibt es derweil auch. Das Portfolio von BB Biotech enthält 21 Titel. Darin liege aufgrund der geringen Diversifikation ein beträchtliches unsystematisches Risiko, sagt die Bank Julius Bär. Wer in BB Biotech investiert, kann an einer absehbaren weiteren Wertentwicklung mehrere Aktien wie Argenx teilhaben, trägt aber auch die Risiken mit. Wer sich anders orientieren will, aber den Sektor dennoch bevorzugt, findet in Biotech-ETFs Alternativen.
