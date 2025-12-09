Unwägbarkeiten gibt es derweil auch. Das Portfolio von BB Biotech enthält 21 Titel. Darin liege aufgrund der geringen Diversifikation ein beträchtliches unsystematisches Risiko, sagt die Bank Julius Bär. Wer in BB Biotech investiert, kann an einer absehbaren weiteren Wertentwicklung mehrere Aktien wie Argenx teilhaben, trägt aber auch die Risiken mit. Wer sich anders orientieren will, aber den Sektor dennoch bevorzugt, findet in Biotech-ETFs Alternativen.