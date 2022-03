Das operative Ergebnis beziffert die Grupps auf 11,1 Millionen Euro (+61%) und den Nachsteuergewinn auf 21,7 Millionen. 2020 hatte unter dem Strich noch ein Verlust von knapp 8 Millionen zu Buche gestanden. Cosmo hatte bereits Mitte Februar angekündigt, bei beiden Kennzahlen besser als bislang erwartet abgeschnitten zu haben. Bei den Gesamteinnahmen bestätigt Cosmo die bereits kolportierten 65,1 Millionen Euro gegenüber 60,9 Millionen im Jahr davor.

In diesen Ergebnissen sei der Anteil am Gewinn von Cassiopea für das Jahr 2021 nach der Lizenzierung von Winlevi an Sun Pharmaceuticals berücksichtigt, heisst es in der Mitteilung. Dieser wird mit knapp 18 Millionen Euro angegeben. Cosmo hat die Tochter Cassiopea kürzlich vollständig übernommen, die Aktien sind seit Anfang März von der Schweizer Börse SIX dekotiert.

Wie ebenfalls Mitte Februar angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat der kommenden Generalversammlung am 27. Mai die Ausschüttung einer Bardividende von 0,95 Euro pro Aktie vor. Letztmals eine Dividende wurde für das Geschäftsjahr 2016 bezahlt.

Vom Nischenmarkt in grosse Märkte

Für das laufende Jahr geht Cosmo von einem Umsatz im Bereich von 90 bis 100 Millionen Euro aus, das Betriebsergebnis sollte in der Grössenordnung von 20 bis 25 Millionen Euro zu stehen kommen.

Cosmo habe 2021 bemerkenswerte Geschäftserfolge in einem weiteren herausfordernden Jahr erzielt, wird Cosmo-CEO Alessandro Della Chà in der Mitteilung zitiert. "Am wichtigsten ist, dass sich Cosmo von Nischenmärkten in sehr grosse Märkte bewegt hat, wodurch sich unser Umsatzpotenzial deutlich erhöht hat." Mit dem Endoskopie-Modul GI Genius und der Akne-Creme Winlevi habe man nun zwei Produkte in zwei grossen Märkten etabliert.

