Demnach habe sich Zyesami (RLF-100TM/aviptadil) bei Corona-Patienten, die gleichzeitig unter anderen Erkrankungen litten, als wirksam erwiesen, teilte Relief unter Verweis auf die Daten von Partner NRx am Dienstag mit.

So seien zwischen Juni und September 2020 Patienten mit kritischem Covid-19 behandelt worden, die wegen ihrer weiteren Erkrankungen nicht an der randomisierten klinischen Phase-IIb/III-Studie mit Zyesami teilnehmen konnten. Nach 28 Tagen wurde ein statistisch signifikanter Unterschied sowohl bei der Überlebensdauer als auch bei der Erholung vom Atemversagen festgestellt, hiess es in der Mitteilung von NRx weiter.

Die Teilnehmer an dieser zweiten Studie wurden nun ein Jahr lang ab dem Zeitpunkt der Aufnahme in die Studie beobachtet. Die ersten Ergebnisse zeigten einen statistisch signifikanten dreifachen Vorteil bei der Wahrscheinlichkeit, ein Jahr nach der Behandlung noch am Leben zu sein, wenn sie zusätzlich zur Standardbehandlung mit Zyesami behandelt wurden, im Vergleich zu denjenigen, die nur die Standardbehandlung erhielten.

Diese Ergebnisse stehen laut NRx im Einklang mit den erhöhten Chancen auf ein Überleben, die in den zuvor berichteten Ergebnissen der randomisierten kontrollierten Phase-IIb/III-Studie mit Zyesami festgestellt wurden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft weiterhin die Zulassung von Zyesami für die Notfallbehandlung von Patienten mit kritischem Covid-19 mit Atemstillstand.

(AWP)