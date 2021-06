Das Pharmaunternehmen Relief Therapeutics und sein Partner NeuroRx haben bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA einen neuen Antrag auf Notfallzulassung für das Mittel Zysesami zur Behandlung von Covid-19-bedingtem Atemstillstand eingereicht. Das Mittel habe in einer von der FDA geforderten Studie Wirksamkeit gezeigt, teilte NeuroRx am Dienstag mit.

Einen ersten Antrag auf Notfallzulassung hatte die FDA im Herbst 2020 abgelehnt und zusätzliche Daten gefordert. Die Ergebnisse umfassenderen Studie hätten die ursprünglich erhobenen Daten bestätigt, heisst es weiter. Demnach habe sich die Überlebenswahrscheinlichkeit von mit Zyesami behandelten Patienten mit Atemversagen nach 60 Tagen signifikant erhöht, im Vergleich zu den mit Placebo behandelten Patienten. Auch habe sich die durchschnittliche Aufenthaltszeit im Krankenhaus verkürzt.

An der Studie haben den Angaben zufolge 169 Patienten in 10 verschiedenen US-Spitälern teilgenommen. Die vollständigen Studiendaten sollen in einer Fachzeitschrift publiziert werden und seien an Relief Therapeutics zur Einreichung bei den europäischen Regulierungsbehörden weitergeleitet worden. Im April hatte Relief in einer Medienmitteilung noch über Streitigkeiten bezüglich der Kooperationsvereinbarung und der Aushändigung der Studiendaten berichtet.

Die Aktie von Relief Therapeutics steigt seit der Bekanntgabe der Nachricht am Mittag um rund 9 Prozent auf 0,22 Franken.

(AWP)