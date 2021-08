In der Phase-III-Studie ACTIV-3, die von den National Institutes of Health (NIH) gefördert wird, seien keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt worden. Weitere Patienten könnten somit aufgenommen werden, teilte Relief Therapeutics unter Verweis auf eine Mitteilung des Partners NRx am Donnerstag mit.

ACTIV-3 ist den Angaben zufolge eine klinische Studie, in der Zyesami und das antivirale Remdesivir (Veklury) bei hospitalisierten Patienten mit akutem Atemversagen aufgrund von Covid-19 getestet werden, die zusätzlichen Sauerstoff mit hohem Fluss benötigen, der über eine Nasenkanüle, mechanische Beatmung oder extrakorporale Membranoxygenierung zugeführt wird.

Die Prüfärzte der Studie hätten die Patienten in verschiedene Gruppen unterteilt, damit sie zusätzlich zur Standardbehandlung eines von vier Behandlungsschemata erhalten: Zyesami und Remdesivir, Zyesami und ein Placebo, Remdesivir und Placebo oder nur Placebo. Zyesami wird als tägliche 12-stündige intravenöse Infusion über drei Tage verabreicht.

Diejenigen, die nach dem Zufallsprinzip Remdesivir erhalten, werden es bis zu 10 Tage lang über eine intravenöse Infusion erhalten.

(AWP)