So wurde der Kandidat nun an der Thomas-Jefferson-Universitätsklinik in Philadelphia zur Behandlung des akuten Atemnotsyndroms (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) bei Corona-Patienten in die klinische Erprobung gebracht.

In die multizentrische Studie sollen Patienten aufgenommen werden, die bereits mechanisch beatmet werden. Man hoffe, die Sterblichkeitsrate bei dieser Erkrankung dank Aviptadil senken zu können, teilte Relief Therapeutics am Donnerstag mit.

Die Studie ist von der US-Gesundheitsbehörde FDA im Rahmen des Corona Treatment Acceleration Program (CTAP) zur Beschleunigung der Coronabehandlung genehmigt worden.

(AWP)