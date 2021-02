Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics und der Partner NeuroRx haben am Dienstagnachmittag erste Daten aus der Phase IIb/III-Studie zur Behandlung von Corona-Patienten vorgelegt. Aus den Daten geht allerdings noch nicht hervor, ob in dem Programm die gesteckten Ziele erreicht wurden, teilten Relief Therapeutics und NeuroRx mit. Zudem gab NeuroRx an, dass es im Studienverlauf zu zwei Todesfällen gekommen ist.

Eine positive Wirkung habe Zyesami (Aviptadil, davor RLF-100) auf die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus gehabt, heisst es in der Mitteilung. Noch keine Daten könnte man zur Erholung der Ateminsuffizienz geben, die an sich das Hauptziel der Studie ist. Zudem geht aus der Mitteilung hervor, dass es zwei Todesfälle in der Studie gab: In beiden Fällen kam es den Angaben zufolge zu Bluthochdruck, der in beiden Fällen mehr als eine Woche nach der Behandlung auftrat. Ein Patient befand sich in der Zyesami-Gruppe, der andere in der Placebo-Gruppe.

Meldung während der Handelszeit lässt Kurs einbrechen

An der Börse brach der Aktienkurs von Relief nach 13:30 Uhr innert Minuten um rund zwei Drittel ein.

Laut Regularien der SIX dürfen kursrelevante Meldungen eines Unternehmens nicht während der Börsenhandelszeit veröffentlicht werden. Damit soll Transparenz und Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer gewährleistet sein.

So müssen an der Schweizer Börse SIX gelistete Unternehmen kursrelevante Mitteilungen "spätestens 90 Minuten vor Beginn des Handels oder der Bekanntgabe an SIX Swiss Exchange übermitteln", wie es in den SIX-Regularien heisst. Andernfalls können Unternehmen bei der SIX beantragen, dass die Aktie temporär vom Handel ausgesetzt wird und dann eine Meldung publizieren.

Ob Relief Therapeutics und NeuroRx dies hätten tun müssen, will die SIX nicht kommentieren. "Die SIX kann und darf zu einzelnen Sachverhalten keine Stellung beziehen", hiess auf Anfrage von cash.

(cash/AWP)