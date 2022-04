Auf dem Fachkongress Society for Inherited Metabolic Disorders (SIMD), der vom 10. bis 13. April in den USA stattfindet, werde man Daten vorlegen, die einige Vorteile des Kandidaten gegenüber anderen Therapien untermauerten, teilte Relief am Dienstag mit.

So bewerteten die Daten etwa Aspekte wie Bioverfügbarkeit, Bioäquivalenz und Geschmackseigenschaften von geschmacksmaskiertem Natriumphenylbutyrat (ACER-001) im Vergleich zu Natriumphenylbutyrat-Pulver (BUPHENYL). Die Daten untermauerten, dass ACER-001 im Falle einer Zulassung eine Alternative zu den derzeitigen Therapien bieten könnte, wird Adrian Quartel, Chief Medical Officer von Acer, in der Mitteilung zitiert.

Das Poster, das an dem Kongress präsentiert werde, fasse die Ergebnisse von zwei Phase-I-Überbrückungsstudien zusammen. Die Daten zeigten, dass geschmacksmaskiertes Natriumphenylbutyrat (ACER-001) sowohl im nüchternen als auch im gefütterten Zustand bioäquivalent zu Natriumphenylbutyrat (BUPHENYL)-Pulver ist, also der Wirkstoff identisch ist.

(AWP)