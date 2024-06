Insgesamt legte die Kapitalaufnahme in der Branche im vergangenen Jahr indes um 17 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu. Investoren konzentrierten sich aber zunehmend auf Unternehmen in späten Entwicklungsstadien. Die durchschnittliche Transaktionsgrösse bei jungen Biotechfirmen sei auf elf Millionen Euro geschrumpft und habe damit deutlich unter dem Durchschnitt von 23 Millionen in den vorangegangenen fünf Jahren gelegen. Mehr als ein Drittel der gesamten Frühphaseinvestitionen sei im vergangenen Jahr zudem an ein einziges Unternehmen gegangen - die auf Gentherapien spezialisierte Complement Therapeutics aus München. Oliver Schacht, Präsident des Branchenverbands Bio Deutschland, kritisierte, dass grosse Geldgeber wie Pensionsfonds oder Versicherungen hierzulande nicht stärker in risikoreiche Investments wie Biotechfirmen investieren könnten. Zudem müssten sich die Bedingungen für Börsengänge in Deutschland verbessern.