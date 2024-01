Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac kommt nach eigenen Angaben bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen voran. Eine laufende Phase-2-Studie zu zwei Impfstoffkandidaten habe positive Daten ergeben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Beide Stoffe, die zusammen mit dem britischen Pharmakonzern GSK entwickelt würden und auf CureVacs firmeneigenem mRNA-Gerüst der zweiten Generation basierten, hätten aussagekräftige Immunantworten bewirkt. Die Curevac-Aktie kletterte um bis zu 4,3 Prozent und pendelte sich bei einem Plus von rund drei Prozent ein. Die US-notierten Titel rückten vor Handelsstart an der Wall Street um 1,3 Prozent vor.