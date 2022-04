Durch den Auftrag würden Einnahmen in Höhe von mehr als einem Fünftel des letztjährigen Gesamtumsatzes in die Kassen gespühlt, teilte Evolva am Mittwoch mit. Im Jahr 2021 hatte Evolva einen Umsatz von nicht ganz 10 Millionen Franken erzielt.

Dabei handelt es sich um die Produktion von naturbasierten Inhaltsstoffen in den Bereichen Aromen und Düften, die erstmalig nach den Spezifikationen des Kunden produziert werden, wie es weiter heisst. Zuvor seien erfolgreich Demo- und Entwicklungschargen hergestellt worden. Der Kunde beabsichtige zudem, in Zukunft weitere Bestellungen für das Produkt aufzugeben, heisst es weiter.

Evolva spricht bei dem jüngsten Auftrag von einem "Meilenstein" für die Firma. Dieser Erfolg demonstriere, dass das Produkt sowie die Produktionskapazitäten mit der Fermentations-Plattform von Evolva kontinuierlich weiterentwickelt worden seien, lässt sich Betriebschefin Anne De Vos in der Mitteilung zitieren.

(AWP)