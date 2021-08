Basierend auf den üblichen FDA-Fristen erwartet Acer die Entscheidung über eine mögliche Zulassung innerhalb von 60 Tagen, wie Relief Therapeutics am Montag mitteilte.

Acer-001 ist eine sich in der Entwicklung befindende stickstoffbindende Substanz, die als Zusatztherapie bei der Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen eingesetzt werden soll. Die sogenannte "New Drug Application" (NDA)-Einreichung werde durch die Ergebnisse zweier zuvor veröffentlichter Bioäquivalenzstudien gestützt, heisst es in der Mitteilung.

Nachdem der Zulassungsantrag in den USA nun eigereicht sei, werde man die Entwicklung von Acer-001 in Europa weiter vorantreiben und planen, bis Ende 2021 in Europa einen Antrag auf Marktzulassung einzureichen, wird Relief-Finanzchef Jack Weinstein in der Mitteilung zitiert.

