In dieser Studie zu pulmonaler Tuberkulose (TB) soll die frühe bakterizide Aktivität sowie die Sicherheit von Alpibectir-Ethionamid (AlpE) in Kombination mit Erstlinien-TB-Medikamenten untersucht werden, teilte der Börsenneuling Bioversys am Mittwoch mit. Die Studie werde im Rahmen eines Projekts der EU durchgeführt.