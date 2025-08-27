Mit dem Erfolg sind wichtige Anreize wie tiefere Gebühren, Forschungsunterstützung und eine 10-jährige Marktexklusivität verbunden, wie das Biopharmaunternehmen Bioversys am Mittwoch mitteilte. Der Status bezieht sich auf die Behandlung von Tuberkulose. Viele bestehende Behandlungen gegen die tödliche Infektionskrankheit verlören aufgrund von Resistenzen ihre Wirksamkeit, schreibt das Unternehmen.