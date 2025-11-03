Er war zuletzt bei Idorisa als Leiter «Biology Technologies and Discovery» tätig und war damit für die Initiierung neuer Forschungsprogramme, die Identifizierung von Leitkandidaten sowie die Leitung der mikrobiologischen und funktionellen Assay-Entwicklung für Impfstoffprogramme verantwortlich. In früheren Jahren war er auch für die Idorsia-Vorgänger-Gesellschaft Actelion im Bereich Antiinfektiva-Biologie tätig.