Wie aus dem Communiqué hervorgeht, generierte Bioversys operative Einnahmen in Höhe von 0,6 Millionen Franken. Das waren 100'000 mehr als im Vorjahr. Dem standen Kosten von insgesamt 9,9 Millionen gegenüber, wobei der Löwenanteil (6,2 Mio) auf Forschung und Entwicklung entfiel.