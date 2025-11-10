BV100 wurde den Angaben zufolge von einem unabhängigen Expertengremium aus 24 Bewerbungen ausgewählt, um an dem Programm teilzunehmen. In dessen Rahmen wird die Phase-IIb-Studie gefördert, die Bioversys für BV100 bereits angekündigt hatte. Das Phase-II-Programm sei zusätzlich zur bevorstehenden zulassungsrelevanten Studie geplant, um zusätzliche klinische Daten zu generieren. Das Zentrum des Netzwerks befindet sich laut einem Communiqué vom Montag an der Universität in Singapur.