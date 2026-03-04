Aufgrund dieser positiven Resultate ist - wie seit Dezember bekannt - nun eine grosse internationale Phase-III-Studie gestartet. Sie soll bestätigen, dass BV100 wirksam und sicher ist. Wenn die Ergebnisse ebenfalls überzeugen, könnte der Wirkstoff künftig zur Behandlung schwerer, resistenter Krankenhausinfektionen zugelassen werden. Erste Resultate dieser entscheidenden Studie werden für das Jahr 2027 erwartet.