Mit dem Store in der Zürcher Altstadt baut das Unternehmen sein europäisches Filialnetz auf insgesamt 30 Läden aus. Mit dem Standort wolle Birkenstock das Marktpotenzial in der Region besser erschliessen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das Geschäft ist Teil einer gegenwärtigen Expansion. Das Unternehmen hatte im Februar für das laufende Geschäftsjahr die Eröffnung von global 40 neuen Läden angekündigt.