In den vergangenen Wochen inspizierten vom Gericht bestellte Anwälte kleinere Fabriken, um verdächtige Ware zu beschlagnahmen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Im Mai hatte Birkenstock gegen vier Händler, vier Fabriken und zwei Unbekannte wegen der Verletzung von Markenrechten geklagt. Einer internen Untersuchung zufolge würden die Fälschungen in ländlichen Gebieten um den Touristenort Agra hergestellt und sowohl lokal verkauft als auch exportiert. Das Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein und die beauftragte Anwaltskanzlei lehnten eine Stellungnahme unter Verweis auf das laufende Verfahren ab.