Der Zuteilungspreis liegt 8,6 Prozent unter dem Schlusskurs von Birkenstock an der New Yorker Börse vom Montag, an dem die Platzierung angekündigt worden war, Allein am Mittwoch verloren Birkenstock 4,8 Prozent auf 54,61 Dollar. Beim Börsengang im Oktober waren die zu 46 Dollar ausgegebenen Birkenstock-Aktien zunächst eingebrochen, erst zwei Monate später wendete sich das Blatt.