L Catterton biete in einem öffentlichen Angebot 15,69 Millionen Birkenstock-Aktien zum Kauf an, 1,8 Millionen könnten bei entsprechender Nachfrage noch hinzukommen, teilte das Unternehmen aus Linz am Rhein am Mittwochabend mit. Zum Schlusskurs von 54,30 Dollar an der New Yorker Börse ist das Aktienpaket 989 Millionen Dollar wert. L Catterton, hinter der unter anderem die private Vermögensverwaltung des französischen Milliardärs Bernard Arnault (LVMH) steht, hält noch 71,9 Prozent an Birkenstock. Mit der gestarteten Platzierung würde die Beteiligung auf gut 62 Prozent sinken.