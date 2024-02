Im laufenden Bilanzjahr peilt Birkenstock ein Umsatzwachstum von 17 bis 18 Prozent auf 1,74 bis 1,76 Milliarden Euro an. Das bereinigte Ebitda soll zwischen 520 und 530 Millionen Euro liegen, die Marge würde damit auf 30 (32,4) Prozent abbröckeln wegen der Anlaufkosten in der Schuhfabrik in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. (Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)