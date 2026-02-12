Im Gesamtjahr erzielte Hermès einen Betriebsgewinn von 6,57 Milliarden Euro ​bei einer Marge von 41 ​Prozent und will eine Dividende ​von 18 Euro je Aktie zahlen. Dank seiner ‌ultrareichen Kundschaft und eines hohen Auftragsbestands stemmt sich der Konzern besser als viele Konkurrenten gegen ​die ​Abkühlung der Branche. Konzernchef ⁠Axel Dumas blicke zuversichtlich ​auf das Jahr 2026. ⁠Die Preise sollen in diesem Jahr ‌um fünf bis sechs Prozent steigen, etwas weniger als 2025, hiess es.