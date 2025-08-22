Übrigens: Den Maximallohn bekommen Lehrpersonen in den verschiedenen Regionen nicht gleich schnell. Im Thurgau gibts diesen im 28. Schuljahr, in Zürich im 27. und in Genf bereits nach 21 Jahren hinter dem Lehrerpult. Der Einstiegslohn in der Primarschule befindet sich derweil bei einem Grossteil der Kantone zwischen 79'000 und 85'000 Franken. Danach steigt der Lohn grundsätzlich nach jedem unterrichteten Schuljahr ein wenig.