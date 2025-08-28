In dieser Woche endeten die Sommerferien für fast alle Schweizer Kantone. Das heisst auch für Lehrerinnen und Lehrer: Die Vorbereitungszeit ist vorbei und es geht ans Eingemachte.
Für ihre Arbeit erhalten die Lehrpersonen aber nicht überall gleich viel Lohn. Dieser ist öffentlich zugänglich, da die Unterrichtenden beim Kanton oder der Gemeinde angestellt sind. «Blick» hat die Zahlen der Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz und der restlichen kantonalen Bildungsdepartemente ins Visier genommen. Und siehe da: In gewissen Kantonen liegt der Maximallohn auf Primarstufe fast 40'000 Franken unter demjenigen des Spitzenreiters.
Zürich sticht obenaus
Dieser ist wenig überraschend der Kanton Zürich. Hier verdienen Lehrer auf die lange Frist auf der Primarstufe 152'569 Franken (12'714 Franken pro Monat, inkl. 13. Monatslohn). Dahinter liegt der Kanton Basel-Stadt mit einem Maximallohn von 137'491 und Genf mit 135'713 Franken. Das niedrigste Salär erhalten Lehrerinnen in Obwalden (113'659 Franken), Neuenburg (114'195 Franken) und Nidwalden (114'686 Franken).
Übrigens: Den Maximallohn bekommen Lehrpersonen in den verschiedenen Regionen nicht gleich schnell. Im Thurgau gibts diesen im 28. Schuljahr, in Zürich im 27. und in Genf bereits nach 21 Jahren hinter dem Lehrerpult. Der Einstiegslohn in der Primarschule befindet sich derweil bei einem Grossteil der Kantone zwischen 79'000 und 85'000 Franken. Danach steigt der Lohn grundsätzlich nach jedem unterrichteten Schuljahr ein wenig.
Und auf Sekundarstufebene?
In der Sekundarschule zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Kanton Zürich liegt im Maximallohn erneut an der Spitze. Gefolgt von Baselland, Zug und Appenzell Innerrhoden. Den kleinsten Maximal-Verdienst weisen wiederum Ob- und Nidwalden auf.
In gewissen Kantonen führen die bestehenden Gehaltsunterschiede zu Ärger. Denn die Anreize für Lehrpersonen, in einen besser zahlenden Kanton abzuwandern, sind gross. Auch das ist mit ein Grund, wieso der Lehrpersonenmangel regional so unterschiedlich ausgeprägt ist.
Unglaublich diese Löhne!
Mir erschliesst sich das Ziel dieses Berichts nicht ganz. Es ist sicher nett zu erfahren, was eine Berufsgruppe gemäss Tabelle für ein scheinbares Einkommen hat. Aber eben, in diesem Bericht wirkt das doch etwas unreflektiert und pauschalisiert.
Bei all den Helikoptereltern, die Kinder und Lehrpersonen beaufsichtigen, kontrollieren und behindern, sind diese Löhne durchaus gerechtfertigt.
Es hat bestimmt viel Zeit und Geld gekostet, diese Daten zu erheben und den Bericht zu schreiben.
Dennoch: Das Bild ist unvollständig, zu wenig differenziert. Wichtige Elemente, die man betrachten müsste:
1. Im Kanton Zürich und in vielen anderen Kantonen ist es schwierig, das Lohnmaximum zu erreichen. Zürich setzt den Lohnstufenanstieg häufig aus. Die meisten Lehrpersonen haben bei Pensionierung einen Lohn, der bei 60 bis 80% des Lohnmaximums liegen dürfte. - Fragen Sie z.B. beim Kanton Zürich nach: 1. Wie hoch ist der Durchschnittslohn der Lehrperson, bei 100% Pensum? 2. Wie hoch ist der Durchschnittslohn der Lehrpersonen, die in den letzten 3 Jahren in Pension gegangen sind.
2 Die Löhne der Schulleitungen werden nicht erwähnt. Sie sind ca. 15% höher. Auch hier gilt dann das Obige: Fast niemand kommt in die Nähe des Lohnmaximums.
3. Bei dieser Gelegenheit: Im Vergleich zur Privatwirtschaft ist zu beachten: 1. In der Privatwirtschaft besteht der Lohn aus Grundlohn und Bonus. Meist sinkt der Bonus ab Alter 50. Bei staatlichen Arbeitnehmern gibt es ab Alter 50 keinen Lohnrückgang. 2. Bei Lehrpersonen gibt es sogar eine Reduktion der Arbeitszeit: 1. Lehrpersonen haben eine Pensumreduktion ab Alter 60. Im Kanton Zürich, Sekundarstufe: 24 statt 28 Lektionen. 3. Pensionskasse: Beim Staat zahlt der Arbeitgeber auf dem vollen Lohn den Arbeitgeber-Beitrag; in der Privatwirtschaft meist nur auf dem Grundlohn.