«Der Fachkräftemangel stellt eine der grössten Herausforderungen für die Pharmaindustrie und für die gesamte Wirtschaft dar», sagte vfa-Chefvolkswirt Claus Michelsen. «Ohne gezielte Massnahmen droht ein Rückgang der Innovationskraft in einer Schlüsselindustrie des Standorts Deutschland.» Die Alterung der Gesellschaft macht sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar: 5,8 Millionen Beschäftigte seien 60 Jahre oder älter. In den kommenden fünf Jahren dürften viele von ihnen in den Ruhestand gehen und grosse Lücken in die Belegschaften reissen.