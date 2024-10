Jürg Stettler, Institutsleiter von Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern, sieht Gurtners Einschätzung zu Skitickets für bis zu 300 Franken nicht als realitätsfern an: «Der Trend geht mit grosser Wahrscheinlichkeit in diese Richtung», sagt er. Für ihn spielen aber noch weitere Faktoren für die steigenden Preise eine Rolle: Skigebiete hätten klimabedingt viel höhere Kosten als in der Vergangenheit. «Dazu gehören künstliche Beschneiungen, die nötig werden, weil wir immer wärmere Winter haben. Die Pistenpräparierung wird zunehmend teurer», weiss der Institutsleiter.