Für diese und andere Hedgefonds standen die Verluste in scharfem Kontrast zu den früheren Gewinnen aus ihren Tech-Wetten. Infolgedessen liegen einige aufs Jahr gesehen immer noch deutlich im Plus, was die Stärke der KI-Gewinne in der ersten Jahreshälfte unterstreicht. Whale Rock erzielte bis Ende Juli trotz des Einbruchs im vergangenen Monat eine Rendite von 35,1 Prozent, während Altimeter im bisherigen Jahresverlauf um 34 Prozent zulegte.