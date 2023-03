Für viele Anlegerinnen und Anleger kommt als Hindernis hinzu, dass die nichtkotierten Titel nur über spezielle Handelsplattformen gehandelt werden. Immerhin sind die Gebühren dort in der Regel tiefer als an den "grossen Börsen". Und zudem bieten gezielte Investments in nichtkotierte Nebenwerte schlussendlich eine Stabilität für das Portfolio und zuverlässige Renditen. Etwas, was gerade in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen gefragt ist.