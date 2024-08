Kein regelmässiger Informationsfluss, Problem bei der Liquidität

Die an der Six kotierten Unternehmen veröffentlichen in der Regel vierteljährlich Berichte über ihren Geschäftsverlauf und generieren dadurch viele Nachrichten. Bei nichtkotierten Unternehmen fehlt dieser regelmässige Informationsfluss, da sie in der Regel nur einmal im Jahr ihre Finanzzahlen veröffentlichen. Aufgrund dieser Tatsache fehlen laut Spillmann die treibenden Kurstreiber. Es kann jedoch vorkommen, dass ein kotiertes Unternehmen positive Nachrichten veröffentlicht, was geschickte Investoren dazu veranlassen kann, nichtkotierte Unternehmen aus dem gleichen Sektor zu kaufen.